Бывший игрок сборной России по мини-футболу Погорелов погиб в ДТП

<img src="//img.gazeta.ru/files3/167/12218167/upload-Depositphotos_7301433_l-2015-pic905-895x505-28044.jpg">

Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб в ДТП в центре Москвы. Об этом информирует Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой источник в правоохранительных органах.

Утверждается, что трагедия произошла вчера, 29 декабря, ранним утром на улице Садовая-Кудринская. По неизвестной причине спортсмен на своем автомобиле выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с другой машиной. В итоге автомобиль Погорелова врезался еще в два транспортных средства. Пострадавшие были госпитализированы, а вот футболиста спасти не удалось.

С 2005 года он защищает «Норильский Никель». В 2008 был вызван в молодежную отечественную сборную, вместе с которой выиграл на чемпионате Европы.

Со взрослой сборной России Погорелову не удалось добиться больших успехов. Вместе с командой он выступил в нескольких товарищеских матчах.

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозэ Моуринью не смог сдержать слез, сообщив о кончине своей собаки.