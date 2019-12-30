Загитова написала СМС Тутберидзе о том, как скучает по соревнованиям
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова скучает по выступлениям. Соответствующую СМС спортсменка отправила своей тренеру Этери Тутберидзе, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).
Напомним, что 13 декабря 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си, а также сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ.
Загитова уже пропустила чемпионат России.
Ранее 15-летняя ученица Тутберидзе Алена Косторная заявила о готовности выступить на Олимпийских играх в конном спорте.