Загитова написала СМС Тутберидзе о том, как скучает по соревнованиям

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова скучает по выступлениям. Соответствующую СМС спортсменка отправила своей тренеру Этери Тутберидзе, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Напомним, что 13 декабря 17-летняя фигуристка заявила, что приостанавливает спортивную карьеру с целью «подтянуть» некоторые элементы, в том числе ультра-си, а также сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ.

Загитова уже пропустила чемпионат России.

Ранее 15-летняя ученица Тутберидзе Алена Косторная заявила о готовности выступить на Олимпийских играх в конном спорте.