38 сейвов Бобровского помогли «Флориде» переиграть «Монреаль»

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«Флорида Пантерз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 6:5 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Александр Барков и Джонатан Юбердо, также отличились Ноэль Аччари и Майк Мэтисон. У гостей шайбы забросили Томаш Татар, Джефф Питри, Макс Доми, Еспери Котканиеми и Ши Уэбер.

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов отметился двумя результативными передачами. Голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 38 из 43 бросков.

Ранее сообщалось, что «Бостон Брюинз» нанес поражение «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз, США) — «Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — 6:5 (2:1, 3:2, 1:2)

1:0 — Аччари (Коннолли, Мэтисон) — 04:34

2:0 — Барков (Юбердо) — 06:33

2:1 — Татар (Питри, Судзуки) — 13:31 (5x4)

2:2 — Питри (Судзуки) — 21:20

2:3 — Доми (Кулак, Судзуки) — 22:12

3:3 — Барков (Юбердо, Дадонов) — 23:41

4:3 — Юбердо (Дадонов, Мэтисон) — 33:30

5:3 — Юбердо (Барков, Строльман) — 34:05

6:3 — Мэтисон — 40:45

6:4 — Котканиеми (Доми, Уил) — 44:11 (5x4)

6:5 — Уэбер (Питри, Татар) — 58:08