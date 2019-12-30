«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл чешскому «Оцеларжи Тршинец» в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.
Встреча, прошедшая в швейцарском Давосе, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Иржи Полански, Матей Странски и Ростислав Мартинек. У команды из столицы Башкирии шайбы забросили Алексей Кручинин и Данил Башкиров.
Хоккейный турнир проводится с 1923 года. «Салават Юлаев» дважды доходил до финала соревнований.
Ранее сообщалось, что уфимский клуб уступил на старте Кубка Шпенглера — 2019.
Хоккей. Кубок Шпенглера — 2019. 1/4 финала
«Оцеларжи Тршинец» (Тршинец, Чехия) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
1:0 — Полански (Адамски, Хмелевски) — 04:36
2:0 — Странски (Дравецки) — 20:45
2:1 — Кручинин (Гиматов, Картаев) — 21:15
2:2 — Башкиров (Пименов, Солодухин) — 35:08
3:2 — Мартинек (Хмелевски, Доудера) — 50:39 (5x4)