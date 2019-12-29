Криштиану Роналду сменил образ: фото
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Италии Криштиану Роналду сменил прическу. Об этом сообщает Sky Sports.
Теперь на голове 34-летнего форварда имеется небольшая косичка.
Это заметили журналисты, освещавшую церемонию Globe Soccer Awards, на которой действующий чемпион Европы получил приз лучшего игрока прошедшего года.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» после победы над «Вулверхэмптоном». в рамках 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) достиг отметки в 50 домашних игр без поражений.
�� #CristianoRonaldo col codino— Sky Sport (@SkySport) December 29, 2019
�� Che sorpresa a Dubai‼
�� FOTO #SkySport #GlobeSoccerAwards https://t.co/kfClQ8Ckj8