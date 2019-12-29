Украинец Яремчук отказался ехать в Россию за €5 млн в год
Украинский нападающий Роман Яремчук отказался от теоретической заработной платы в €5 миллионов в год в петербургском «Зените». Об этом он сообщил в интервью Виктору Вацко.
По его словам, в сегодняшней ситуации он бы не поехал играть в футбол в Россию.
«В настоящий момент я выбрал Бельгию, так как считаю, что именно здесь смогу развиваться наилучшим образом.
Поехал бы я в «Зенит»? Нет. Даже за €5 миллионов в год. На 100%. У меня хватает денег, чтобы обеспечивать свою семью и так», — сказал Яремчук
Ранее сообщалось, что большинство работников «Барселоны» хочет видеть на посту главного тренера команды Юргена Клоппа.