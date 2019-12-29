Нокаутированный Федором Емельяненко американец сравнил себя с бегемотом
Американский боец смешанного стиля (MMA) Куинтон Джексон прокомментировал свое поражение от россиянина Федора Емельяненко, передает MMAJunkie.
29 ноября Емельяненко нокаутировал Джексона в поединке на турнире Bellator 237 в Японии. По словам американца, ему помешал рассчитывать на победу лишний вес.
«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я знаю, что делать дальше. Мне нужно сбросить вес. Я ощущал себя гиппопотамом. Но это не оправдание, это моя ошибка. Я вернусь в бои, но уже не в тяжёлом весе. Мне нужно сбросить лишние килограммы», — сказал спортсмен.
Ранее сообщалось, что Джексон принял решение обратиться к медикам после нокаута от Емельяненко.