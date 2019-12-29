Непряева стала третьей в спринте в рамках «Тур де Ски»
Россиянка Наталья Непряева заняла третье место в спринте свободным стилем в рамках «Тур де Ски», сообщает ТАСС.
Первой пришла словенка Анамария Лампич, показавшая на дистанции 1,5 км результат 3 минуты 6,02 секунды. На втором месте оказалась норвежка Майкен Касперсен Фалла (отставание 0,03 секунды).
Непряева проиграла победительнице 0,47 секунды. Примечательно, что она — единственная российская лыжница, которая прошла квалификацию.
Ранее сообщалось, что россиянин Ретивых занял четвертое место в спринте «Тур де Ски».