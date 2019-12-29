Назван возможный соперник Емельяненко
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, кого организация рассматривает в качестве следующего соперника для российского бойца Федора Емельяненко, передает Sport24.
Кокер планирует организовать поединок Емельяненко с ывшим чемпионом UFC в тяжелом весе Джошем Барнеттом.
«К сожалению, не так давно получил травму Джош Барнетт. Но я бы хотел организовать такой бой. Если Джош и Федор захотят этого, разумеется», — заявил президент организации.
На турнире Bellator в Японии Емельяненко в первом раунде нокаутировал американца Куинтона Джексона. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что Джексон принял решение обратиться к медикам после нокаута от Емельяненко.