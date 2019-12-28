Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

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Сборная России разгромила национальную команду Канаду на молодежном чемпионате мира, который проходит в настоящее время в Чехии.

Встреча прошла в Остраве на стадионе «Остравар-арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу «красной машины».

В составе подопечных Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

Отметим, что голкипер Амир Мифтахов отразил все 28 бросков по своим воротам.

Эта победа над канадцами стала самой крупной в истории молодежного хоккея для россиян.

Ранее сообщалось, что российский форвард клуба Национанльой хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может стать частью клубной истории «синерубашечников»