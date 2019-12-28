Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Сборная России разгромила национальную команду Канаду на молодежном чемпионате мира, который проходит в настоящее время в Чехии.
Встреча прошла в Остраве на стадионе «Остравар-арена» и завершилась со счетом 6:0 в пользу «красной машины».
В составе подопечных Валерия Брагина заброшенными шайбами отметились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.
Отметим, что голкипер Амир Мифтахов отразил все 28 бросков по своим воротам.
Эта победа над канадцами стала самой крупной в истории молодежного хоккея для россиян.
Ранее сообщалось, что российский форвард клуба Национанльой хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин может стать частью клубной истории «синерубашечников»