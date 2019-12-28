Овечкину осталось одно очко в овертайме для выхода на первое место в истории НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» встретился дома с «Коламбус Блю Джекетс».
Встреча завершилась в пользу хозяев в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0).
Напомним, что автором победного гола матча стал форвард столичной команды Ти Джей Оши, которому ассистировал капитан команды россиянин Александр Овечкин.
На счету отечественного хоккеиста 36 очков в овертаймах в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он оформил 23 гола и 13 результативных передач. Таким образом, Овечкин отстает лишьна одно очко от Патрика Элиаша, чей результат является лучшим по этому показателю в истории НХЛ.
Ранее сообщалось, что Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ — 2020.