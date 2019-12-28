Бронзового призера Олимпиады задержали за нелегальную работу
Новозеландский велогонщик, бронзовый призер Олимпийских игр 2008 и 2012 годов Марк Райан был арестован 27 декабря в Бангкоке.
Как сообщил портал Nationthailand со ссылкой на начальника иммиграционной полиции, бывший атлет на территории Таиланда незаконно занимался тренерской деятельностью.
Полиция установила, что Марк въехал в страну по туристической визе и не подал заявление на получение разрешения на работу.
Как итог, известный спортсмен был передан под стражу иммиграционной полиции.