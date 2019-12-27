Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат России

Танцевальный дуэт Виктории Синициной и Никиты Кацалапова выиграл чемпионат России.

Общая сумма победителей составила 220,74 балла, а за произвольный танец пара получила 132,31 балла. На втором месте оказались Александра Степанова и Иван Букин, которые в общей сумме набрали 219,72, а за произвольную программу — 132,59.

Замкнули тройку лидеров Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. За оба проката они получили 197,73 балла, а их произвольный танец судьи оценили в 120,35 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольного танца.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов выиграли короткую программу на чемпионате России.