Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным
Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Ямасита заявил, что никогда не думал о российском лидере как о вероятном противнике и никогда не размышлял, сможет ли победить его в противостоянии.
«Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших отношениях», — заявил он.
Ранее Федор Емельяненко рассказал, звонит ли ему Путин после побед.