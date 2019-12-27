Глава Федерации дзюдо Японии не хотел бы драться с Путиным

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Глава Олимпийского комитета Японии и Федерации дзюдо Японии Ясухиро Ямасита заявил, что не хотел бы драться с президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Ямасита заявил, что никогда не думал о российском лидере как о вероятном противнике и никогда не размышлял, сможет ли победить его в противостоянии.

«Я бы не хотел с ним драться! Я хочу дружить. Я хочу всегда быть с ним в хороших отношениях», — заявил он.

Ранее Федор Емельяненко рассказал, звонит ли ему Путин после побед.