Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке на чемпионате России

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Чемпионка мира — 2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке перед чемпионатом России, сообщает Sport24.

Тренировка проходит перед короткой программой, где исполнение четверных прыжков запрещено. Однако спортсменка исполнила его отдельно, не под музыку.

Во время тренировочного процесса у Туктамышевой единожды не получился ее коронный элемент — тройной аксель, однако затем она выполнила его чисто.

Ранее Алена Косторная с помаркой исполнила тройной аксель на тренировке на ЧР.