Овечкин стал лучшим левым форвардом десятилетия в НХЛ

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российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпитлаз» Александр Овечкин признан лучшим левым форвардом десятилетия в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по версии телеканала Sportsnet, сообщает ТАСС.

За «столичных» россиянин выступает с 2005 года, в прошлом году вместе с командой он завоевал Кубок Стэнли. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ 34-летний нападающий провел 1122 матча, в которых набрал 1247 очков (681 гол + 566 передач). Семь раз Овечкину вручали приз как лучшему снайперу НХЛ.

На втором месте оказался нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, замкнул тройку лидеров Тэйлор Холл («Аризона»), четвертым стао Джонни Годро («Калгари»), а пятым — капитан «Далласа» Джейми Бенн.

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