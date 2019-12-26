Фигурист Макар Игнатов выиграл короткую программу на чемпионате России.

За свой прокат спортсмен получил 88,88 балла. На втором месте расположился Сергей Мозалев, который отстал от лидера на десятые балла, его прокат судьи оценили в 88,34 балла.

Замкнул тройку лидеров Петр Гуменник, его оценка — 88,06 балла. Примечательно, что провалился один из фаворитов национального первенства — Александр Самарин допустил ряд серьезных ошибок в программе, занял восьмую позицию, набрав 80,68 балла.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что Сергей Воронов готов работать над тройным акселем «как школьник».