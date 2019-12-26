Шахматист Карякин выразил надежду на игру «Спартака» в еврокубках

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Российский шахматист Сергей Карякин выразил надежду, что по итогам текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» сможет обеспечить себе место в еврокубках, передает газета «Известия».

Карякин является давним поклонником московской команды, однако, по его признанию, этот год выдался тяжелым и насыщенным, поэтому посещать стадион часто он не мог.

«Мне сложно судить о настроениях внутри команды. Надеюсь, она найдет свою игру во втором круге и по итогам сезона пробьется в еврокубки», — заявил шахматист.

По итогам 19-ти туров «Спартак» идет на десятом месте турнирной таблицы чемпионата России, имея в активе 22 очка.

Ранее сообщалось, что Радимов мог продолжить карьеру в «Спартаке».