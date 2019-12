Кавани согласовал условия трансфера в «Атлетико»

Нападающий французского «ПСЖ» и сборной Уругвая по футболу Эдинсон Кавани продолжит карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным журналиста итальянского издания Николо Скиры, уругваец уже провел переговоры с представителями «матрасников» и договорился о переезде в Мадрид.

Источнику также стали известны детали контракта. Отмечается, что Кавани подпишет с «Атлетико» соглашение на три года, в течение которых заработает €36 млн без учета бонусов.

В текущем сезоне 32-летний форвард провел восемь матчей в чемпионате Франции, отметившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать Кавани бесплатно.

