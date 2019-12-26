Команда Путина одержала победу в хоккейном матче на катке на Красной площади

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Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который состоялся вечером 25 декабря в Москве. Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу команды, за которую выступал глава государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что игра прошла на катке, расположенном на Красной площади. Несколько шайб в составе победителей записал на свой счет в том числе и Путин.

Помимо президента России во встрече приняли участие министр обороны страны Сергей Шойгу. Также в команде Путина сыграли такие легендарные российские хоккеисты, как Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров и Алексей Касатонов. Соперниками команды главы государства стали губернатор Тульской области Алексей Дюмин, бизнесмены Геннадий Тимченко, Владимир Потанин и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бутман, подмосковный губернатор Андрей Воробьев и другие.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин сыграл в матче НХЛ под 11-м номером.