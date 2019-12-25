Запашный готов пойти на фанатскую трибуну «Спартака»

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Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный согласился пойти на фанатскую трибуну московского «Спартака».

Напомним, что дрессировщик в конце ноября спровоцировал громкий скандал в мире отечественного футбола. Он предложил решать вопросы с болельщиками вводом ОМОНа на трибуны, чтобы «крошить» фанатов, оскорбляющих нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу.

«Да, я готов пойти на фанатскую трибуну красно-белых. Без проблем! Так и не понял, почему возбудились именно поклонники «Спартака». Я заявил, что неправильно кричать матерные частушки про лидера сборной России, когда играет наша команда. Это же как если бы в театре народ вскакивал во время постановки с Арменом Джигарханяном и орал на весь зал, какой он неправильный из-за развода с молодой супругой.

Есть другие способы, чтобы болельщики и Дзюба разрешили свои вопросы... А мы давайте лучше поблагодарим сборную за досрочный выход на Евро-2020», — цитирует «Российская газета» Запашного, добавившего, что многие его поблагодарили за столь резонансные слова.

Ранее Кононов впервые высказался о фанатах «Спартака».