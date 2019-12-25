Хабиб снова выдвинул условия реванша с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поведал о возможном реванше с Конором Макгрегором.
Россиянин отметил, что его условия обязательно должны быть соблюдены.
«Передайте ему, чтобы выиграл десять боев подряд, и тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik Казахстан.
Напомним, что в первом поединке двух звезд ММА в октябре 2018 года россиянин одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.
Что же касается следующего поединка, то 18 апреля Хабиб встретится в октагоне с Тони Фергюсоном.
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