Хабиб снова выдвинул условия реванша с Макгрегором

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов поведал о возможном реванше с Конором Макгрегором.

Россиянин отметил, что его условия обязательно должны быть соблюдены.

«Передайте ему, чтобы выиграл десять боев подряд, и тогда мы рассмотрим вариант реванша с ним», — приводит слова Нурмагомедова Sputnik Казахстан.

Напомним, что в первом поединке двух звезд ММА в октябре 2018 года россиянин одолел Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде.

Что же касается следующего поединка, то 18 апреля Хабиб встретится в октагоне с Тони Фергюсоном.

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