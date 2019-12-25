Александр Емельяненко: когда я был в тюрьме, Федор не пытался мне помочь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/284/12840284/RIAN_6090233.HR-pic905-895x505-9805.jpg">

Боец ММА Александр Емельяненко поговорил о своем легендарном брате Федоре.

Он отметил, что, отбывая срок в местах лишения свободы, его брат абсолютно не хотел ему помочь.

«Я отсидел не за то, за что меня обвиняли... Сначала был первый скандал, СМИ... Вскоре выяснилось, что заявительницу поймали на лжи. Дело закрыли, но вот только опровержения никто не давал.

Брат не пытался мне помочь тогда... Мы не общаемся с ним, да и не хотелось бы вообще с ним разговаривать. В наш последний разговор он попросил ничего про него не говорить», — цитирует Александра Емельяненко «Мир 24».

Напомним, что Емельяненко-младший был осужден за изнасилование, похищение паспорта и склонение к употреблению наркотиков на 4,5 года, однако спустя два года спортсмен вышел на свободу.

Ранее кубинского боксера застрелили в Майами.