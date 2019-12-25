Хет-трик Артема Зуба помог СКА одолеть «Барыс»
Казахстанский «Барыс» в родных стенах проиграл петербургскому СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча завершилась со счетом 2:6. Героем встречи стал защитник победителей Артем Зуб, оформивший хет-трик.
Стоит отметить, что это поражение стало для хозяев вторым кряду.
КХЛ — регулярный чемпионат
«Барыс» — СКА — 2:6
1:0 — Охтамаа (Шевченко) – 00:11' (5x5),
1:1 — Лехтеря (Ткачев) – 03:04' (5x5),
1:2 — Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 03:43' (5x5),
1:3 — Зуб (Якупов, Кагарлицкий) – 11:25' (5x5),
2:3 — Маклюков (Блэкер, Старченко) – 12:13' (5x5),
2:4 — Якупов (Кагарлицкий, Кузьменко) – 25:29' (5x4),
2:5 — Токранов (Ткачев, Бенгтссон) – 28:31' (5x4),
2:6 — Зуб (Кетов, Ткачев) – 37:42' (5x5).
Ранее «Ванкувер» продлил победную серию в матче с «Эдмонтоном».