Фигуристка Погорилая рассказала о своей психологической травме

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Анна Погорилая, бронзовая призер чемпионата мира по фигурному катанию 2016 года, объяснила причину, по которой не объявила о завершении профессиональной карьеры, передает RT.

По словам спортсменки, такие заявления ей тяжело даются, к тому же она около года привыкала к жизни без льда и не знала, чем хочет заняться. Несмотря на поддержку семьи и свадьбу, Погорилая чувствовала себя загнанной, у нее было желание «забиться куда-нибудь, а выходить на лед».

По словам спортсменки, в тот момент она переживала психологическую травму, к которой в России относятся пренебрежительно. Помогли пережить этот период лишь близкие и время, а от психолога спортсменка еще больше «загонялась».

Ранее Погорилая высказалась о скандале после приостановки карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.