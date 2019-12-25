Посол Украины в Испании выразил поддержку Зозуле

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Посол Украины в Испании Анатолий Щерба выразил поддержку нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, подвергнутого оскорблениями на почве нацизма в матче 20-го тура Секунды против «Райо Вальекано». Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, абсолютное большинство местных жителей находятся на стороне 30-летнего украинца.

«Реакция на этот инцидент была мгновенной — организаторы проведения чемпионата сразу же предложили всяческую поддержку. Буквально на следующий день вышло заявление, в которой было осуждено поведение болельщиков.

Со своей стороны мы также поддерживаем Зозулю и готовы взять на себя бремя судебных тяжб», — сказал Щерба.

Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Виллиан назвал позором расизм в 21 веке.