Посол Украины в Испании выразил поддержку Зозуле
Посол Украины в Испании Анатолий Щерба выразил поддержку нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, подвергнутого оскорблениями на почве нацизма в матче 20-го тура Секунды против «Райо Вальекано». Об этом сообщает «Укринформ».
По его словам, абсолютное большинство местных жителей находятся на стороне 30-летнего украинца.
«Реакция на этот инцидент была мгновенной — организаторы проведения чемпионата сразу же предложили всяческую поддержку. Буквально на следующий день вышло заявление, в которой было осуждено поведение болельщиков.
Со своей стороны мы также поддерживаем Зозулю и готовы взять на себя бремя судебных тяжб», — сказал Щерба.
Ранее сообщалось, что полузащитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Виллиан назвал позором расизм в 21 веке.