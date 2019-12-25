Наставница синхронисток Покровская призвала подать аппеляцию в САS

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Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская призвала подать аппеляцию на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении нашей страны от международных соревнований на четыре года в спортивный арбитражный суд Лозанны (САS). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в суде необходимо отстаивать права честных атлетов, которые не употребляли запрещенные препараты.

«Санкции со стороны WADA слишком суровы и несправедливы. Надо подавать аппеляцию в САS. Мы должны нанять лучших адвокатов для того, чтобы не допустить репрессий в адрес чистых спортсменов. Они должны иметь возможность выступить на Играх», — сказала Покровская.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов Нурмагомедов выступил с призывом ехать российским спортсменам на Олимпиаду в Токио.