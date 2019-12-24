Хоккеист Зайцев сделал заявление относительно скандала с бывшей женой

<img src="//img.gazeta.ru/files3/98/12882098/nik-pic905-895x505-24967.jpg">

Защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев ответил своей экс-жене Маргарите, ранее обвинившей спортсмена в похищении их двух дочерей.

Атлет отметил, что дити должны проживать с отцом.

«Такова моя позиция. Я предлагал определенную сумму ей, это было в начале дискуссии... Хорошо, что все случилось сейчас. Я узнал многое о своем окружении.

Да, у меня есть новая девушка. Свадьба? Нет, я встречаюсь, как любой нормальный человек. А пока я бы сказал Маргарите, чтобы она сворачивала этот маскарад. Где дети, она знает — приезжай и видься с ними», — высказался Зайцев на передаче «Прямой эфир с Андреем Малаховым».

Напомним, что 23 ноября, когда хоккеист приехал из Канады в Москву на несколько дней, он в компании своего отца встретил своих дочерей в сопровождении Маргариты и силой забрал их и увез с собой.

Ранее глава РФС высказался о задержаниях перед матчем «Зенит» — «Спартак».