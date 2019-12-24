Олимпийская чемпионка Журова назвала решение WADA дискриминацией

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Олимпийская чемпионка — 2006, ныне депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о решении исполкома Олимпийского комитета России (ОКР) согласиться с наблюдательным советом Российского антидопингового агенства (РУСАДА) по поводу лишения агентства организации соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«Наш Олимпийский комитет рассматривает произошедшее как нарушение Олимпийской хартии по поводу национального флага и выступлений на Играх. Именно это является зоной ответственности для ОКР, потому что чемпионаты мира, Кубки мира и Европы — это иная зона ответственности. В Олимпийской хартии написано, что дискриминация по национальному признаку недопустима, а получается, что именно такого рода дискриминация и идет сейчас по отношению к отечественным «чистым» атлетам.

Необходимо обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) и побыстрее. Ведь, возможно, придется работать по каждому спортсмену отдельно, как это было с Ефимовой в 2016 году», — приводит слова Журовой Sport24.

Напомним, что 9 декабря, исполком WADA принял решение дисквалифицировать РУСАДА за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Таким образом, отечественные спортсмены лишились возможности в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях.

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