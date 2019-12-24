Скандальный боец Дацик арестован за попытку пересечения на лодке эстонской границы

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Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик вновь взят под стражу, информирует 47news.

Скандальный спортсмен был задержан пограничниками при попытке пересечения российско-эстонской границы: в ночь на 22 декабря Дацик на лодке пытался переплыть реку Нарву, однако был арестован стражами правопорядка.

Как итог, возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 322 Уголовного кодекса (УК) РФ «Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Стоит отметить, что в 2016 году Дацик также был осужден на 3,5 года колонии строгого режима за «голый марш» проституток в рамках зачистки борделей Санкт-Петербурга.

Помимо этого, спортсмен совершал побег из психиатрической больницы, после чего сдался властям в Норвегии.

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