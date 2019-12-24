Шлеменко: у Кадырова достаточно шансов на победу

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко уверен в шансах главы Чечни Рамзана Кадырова в поединке с Александром Емельяненко, передает РИА «Новости».

По мнению спортсмена, глава региона просто пошутил, поэтому бой вряд ли состоится, однако отметил, что это мероприятие было бы рейтинговым, так как еще не было боев, в которых бы принимал участие президент республики.

Он отметил, что Кадыров и Емельяненко вместе тренировались и даже спаринговали, поэтому у обоих есть шансы на победу.

«Да, Александр профессионал, но и у Рамзана шансов на победу достаточно много», — заявил Шлеменко..

Ранее сообщалось, что Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко.