«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Андерс Бьорк, Чарли Койл и Давид Крейчи. Патрис Бержерон записал на свой лицевой счет два гола.
Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сумел забросить одну шайбу. Она стала для него 23-ей в текущем сезоне.
Для «Вашингтона» это поражение стало первым за последние три матча.
Ранее сообщалось, что защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал ляп с гимном России, который допустили организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева».