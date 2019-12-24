«Вашингтон» Овечкина пропустил 7 шайб от «Бостона» в матче НХЛ

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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 7:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейк Дебраск, Брэд Маршан, Андерс Бьорк, Чарли Койл и Давид Крейчи. Патрис Бержерон записал на свой лицевой счет два гола.

Российский нападающий «Кэпс» Александр Овечкин сумел забросить одну шайбу. Она стала для него 23-ей в текущем сезоне.

Для «Вашингтона» это поражение стало первым за последние три матча.

Ранее сообщалось, что защитник казанского «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал ляп с гимном России, который допустили организаторы вынесенного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против уфимского «Салавата Юлаева».