Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА «Новости».
Кадыров разместил в своем Instagram пост, где отметил, что готов провести поединок с Емельяненко, однако пока не знает по каким правилам — боксерским или ММА.
«Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — заявил Кадыров.
Ранее сообщалось, что российский боец оценил вероятность проведения боя между Кадыровым и Емельяненко.