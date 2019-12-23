Кадыров не сомневается в победе над Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров намерен выиграть бой у бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко, передает РИА «Новости».

Кадыров разместил в своем Instagram пост, где отметил, что готов провести поединок с Емельяненко, однако пока не знает по каким правилам — боксерским или ММА.

«Я себя тоже считаю себя несостоявшимся спортсменом, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что я выиграю. Проиграть точно не хочу», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что российский боец оценил вероятность проведения боя между Кадыровым и Емельяненко.