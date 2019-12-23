Боец Шлеменко отреагировал на слова Губерниева о Сталине

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Боец ММА Александр Шлеменко высказался о бывшем лидере Советского союза Иосифе Сталине.

Незадолго до этого комментатор Дмитрий Губерниев жестко отозвался о Сталине, заявив, что в начале Великой Отечественной войны глава государства струсил.

«А что вы вообще знаете о Сталине? Многие слышали только о репрессиях и прочем мусоре, но ветер времени развеет всю неправду об этой персоне», — написал экс-чемпион Bellator в Instagram.

Напомним, что 14 декабря Шлеменко одолел удушающим приемом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэвида Бранча.

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