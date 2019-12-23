Теннисист Хачанов высказался о допинговом скандале в российском спорте

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Теннисист Карен Хачанов поделился мнением относительно отстранения России от участия в Олимпиаде-2020 в Токио из-за санкций Всемирного антидопингового агенства (WADA), передает «Чемпионат».

Атлет уверен, что в этой ситуации еще не поставлена точка.

«Признаю, я все также не хочу отвечать на этот вопрос.... Многое до сих пор не решено. Неприятно, что это опять происходит по отношению к России. Нам не хотят даже дать возможность выступить! Однако, я верю, что мы вернемся к этому разговору после всех апелляций», — цитирует Хачанова журналист Реем Абуллейл в Twitter.

Ранее россиянка Александрова победила на турнире серии «Челленджер» в Лиможе.