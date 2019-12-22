<img src="//img.gazeta.ru/files3/820/12844820/RTX7AMQH-pic905-895x505-1105.jpg">

Португальский нападающий Криштиану Роналду проиграл в финале турнира в первый раз с 2013 года, сообщает Sport24.

22 декабря в матче за Суперкубок Италии «Ювентус» со счетом 1:3 проиграл «Лацио». Роналду в этом матче отдал голевую передачу на Пауло Дибалу, который на 45-й минуте сравнял счет.

До этого Роналду не проигрывал в финалах турнира с 2013 года — серия форварда составила 12 финальных поединков, из которых четыре — Лига чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Лацио» выиграл Суперкубок Италии.