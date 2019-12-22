«Аякс» установил рекорд чемпионата Нидерландов
Амстердамский «Аякс» установил рекорд чемпионата Нидерландов по количеству голов за календарный год, сообщает Voetbal International.
22 декабря в последнем в 2019 году туре чемпионата Нидерландов с разгромным счетом — 6:1 — обыграл «АДО Ден Хааг». Таким образом, за весь календарный год амстердамская команда забила в ворота соперников 163 мяча, что стало рекордом.
В 2019 году амстердамский клуб выиграл национальный чемпионат и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось, что у игрока «Аякса» диагностирован миокардит.