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Амстердамский «Аякс» установил рекорд чемпионата Нидерландов по количеству голов за календарный год, сообщает Voetbal International.

22 декабря в последнем в 2019 году туре чемпионата Нидерландов с разгромным счетом — 6:1 — обыграл «АДО Ден Хааг». Таким образом, за весь календарный год амстердамская команда забила в ворота соперников 163 мяча, что стало рекордом.

В 2019 году амстердамский клуб выиграл национальный чемпионат и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что у игрока «Аякса» диагностирован миокардит.