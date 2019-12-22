Хоккеист Зайцев впервые прокомментировал обвинение в похищении своих детей
Российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев впервые ответил на обвинения в похищении собственных детей, передает «Спорт-Экспресс».
Супруга хоккеиста Маргарита, с которой они находятся в бракоразводном процессе, обратилась в правоохранительные органы с заявлением, в котором обвинила спортсмена в похищении двух несовершеннолетних дочерей.
«Я забрал девочек, потому что боялся за них. Мне не давали их видеть, поставили им запрет на выезд из России, а я не привык так жить. Я взял два дня и прилетел из Канады, чтобы увидеться с ними», — заявил он.
Также Зайцев отметил, что супруга сама прятала от него детей, а когда он приехал по адресу, где должны были находиться его дочери, то увидел, как две, неизвестные ему женщины, пытаются увести девочек.