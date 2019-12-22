Подчиненный экс-борца Лебедева заявил, что депутат сломал ему челюсть

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Бывший российский борец вольного стиля Виктор Лебедев обвиняется в превышении полномочий. Как утверждает ТАСС, отечественный спортсмен якобы сломал челюсть своему подчиненному.

В управлении Следственного комитета России по Якутии была начата проверка.

Напомним, что по окончании спортивной карьеры Лебедев стал генеральным директором компании «Саханефтегазсбыт», а в 2018 году – депутатом парламента Якутии.

«Предварительно установлено, что в ходе конфликта руководитель компании нанес подчиненному несколько телесных повреждений.

Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений», – цитирует пресс-службу СК Sakhalife.ru.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.