Подчиненный экс-борца Лебедева заявил, что депутат сломал ему челюсть
Бывший российский борец вольного стиля Виктор Лебедев обвиняется в превышении полномочий. Как утверждает ТАСС, отечественный спортсмен якобы сломал челюсть своему подчиненному.
В управлении Следственного комитета России по Якутии была начата проверка.
Напомним, что по окончании спортивной карьеры Лебедев стал генеральным директором компании «Саханефтегазсбыт», а в 2018 году – депутатом парламента Якутии.
«Предварительно установлено, что в ходе конфликта руководитель компании нанес подчиненному несколько телесных повреждений.
Причиной конфликта послужили разногласия в сфере трудовых правоотношений», – цитирует пресс-службу СК Sakhalife.ru.
Ранее сообщалось, что Федерация бокса России готова организовать бой между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко.