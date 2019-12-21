Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»
Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад наставника «Локомотива» Юрия Семина в свой адрес.
Сначала сам журналист назвал поставил под сомнение победу специалиста в номинации «Тренер года», предположив, что в голосовании принимали участие серебряные олени. А затем уже Семин, опубликовав фотографию со статуэткой, заявил, что «голосующие олени лучше говорящих попугаев».
«Ох и умыл меня Семин! Олени-то, может, и лучше… Но только тренером года в России, при успехах гимнастов, легкоатлеток, пловцов, синхронисток и фехтовальщиков не может быть наставник футбольной команды, чей результат в Лиге чемпионов оказался пшиком!
Не умаляю заслуг Юрия Палыча, но каким местом проголосовала Федерация спортивных журналистов России? А попугаи — птички домашние, они у людей живут и радуют!» — написал Губерниев в Telegram-канале.