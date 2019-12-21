Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер был назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии читателей журнала GQ.

Спортсмен смог обойти в финальном голосовании актера Тимоти Шаламе. У 38-летнего швейцарца 59 процентов голосов.

Также на это звание претендовали футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст, актер Джон Хилл и певец Гарри Стайлз

Напомним, что у Федерера уже есть один титул от GQ — в 2016-м он был назван самым стильным мужчиной года.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль признан игроком года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).