Федерер признан самым стильным мужчиной десятилетия по версии журнала GQ
Швейцарский теннисист Роджер Федерер был назван самым стильным мужчиной второго десятилетия 21-го века по версии читателей журнала GQ.
Спортсмен смог обойти в финальном голосовании актера Тимоти Шаламе. У 38-летнего швейцарца 59 процентов голосов.
Также на это звание претендовали футболист Дэвид Бекхэм, баскетболисты Леброн Джеймс и Рассел Уэстбрук, рэперы A$AP Rocky и Канье Уэст, актер Джон Хилл и певец Гарри Стайлз
Напомним, что у Федерера уже есть один титул от GQ — в 2016-м он был назван самым стильным мужчиной года.
Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль признан игроком года по версии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).