Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.
Появилась информация, что допинг-проба форварда показала положительный результат после игры пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Мальме» (3:4). До выяснения обстоятельств Беседин отстранен на месяц.
В текущем сезоне футболист сыграл в 23-х встречах, стал автором восьми голов и отдал одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Харычев дисквалифицирован РУСАДА за допинг.