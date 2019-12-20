Форвард киевского «Динамо» подозревается в употреблении допинга

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Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин попал под подозрение в употреблении допинга, сообщает официальный сайт украинской команды.

Появилась информация, что допинг-проба форварда показала положительный результат после игры пятого тура группового раунда Лиги Европы с «Мальме» (3:4). До выяснения обстоятельств Беседин отстранен на месяц.

В текущем сезоне футболист сыграл в 23-х встречах, стал автором восьми голов и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что российский лыжник Харычев дисквалифицирован РУСАДА за допинг.