Издание The Guardian опубликовало список лучших футболистов года

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Британское издание The Guardian опубликовало список из ста лучших футболистов 2019 года.

На первом месте оказался обладатель «Золотого мяча» — 2019, форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял Вирджил ванн Дейк из «Ливерпуля», замкнул тройку лидеров еще один игрок ливерпульского клуба Садио Мане.

Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду расположился на четвертом месте.

Примечательно, что российские футболисты в топ-100 не попали.

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продлить контракт с Месси до 2023 года.