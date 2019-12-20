WADA может подвергнуть наказанию оправданных спортсменов

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может подвергнуть наказанию оправданных в допинговых скандалах российских спортсменов. Об этом сообщает немецкое издание Sportschau.

По информации источника, новые доказательства о вмешательстве в базу данных Московской антидопинговой лаборатории могут стать причиной для пересмотра дел, в которых российские спортсмены ранее были оправданы.

Отметим, что данный шаг противоречит Международному спортивному арбитражу.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов сравнил спортивные мероприятия в России и США.