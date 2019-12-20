Глава совета РУСАДА выступил против решения WADA

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Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев выступил против решения исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Об этом сообщают «Известия».

По его словам, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CАS) c целью дальнейшего обжалования решения исполнительного комитета.

Напомним, что срок подачи апелляции ограничен 30 декабря.

Ранее сообщалось, что украинские легкоатлеты рискуют остаться без Олимпийских игр.