Слуцкий подписал с «Рубином» пятилетний контракт

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Экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий подписал контракт с «Рубином».

Как информирует Sport24 со ссылкой на пресс-службу казанцев, соглашение со специалистом рассчитано на пять лет.

Стоит отметить, что в штаб Слуцкого вошли Сергей Козко, Олег Кузьмин и Хавьер Нойя Сальсес, работавшие в «Рубине» ранее.

Что интересно,Twitter казанцев уже на протяжении нескольких дней намекал на возможное назначение наставника оригинальным способом. В соцсети пресс-служба казанцев сначала выложила фотографию кресла-качалки, намекая на поведение тренера во время матчей, а затем и изображение самого тренера в этом кресле.

Напомним, что Слуцкий ушел с поста тренера «Витесса» 29 ноября после пяти поражений подряд в чемпионате Нидерландов.

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