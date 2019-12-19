Валуев: одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя

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Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и дальше продолжит преследование российских атлетов.

9 декабря WADA отстранило Россию от международных соревнований на четыре года. В ответ на это Российское антидопинговое агентство не согласилось с вердиктом и теперь готовит заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Я уже говорил год назад, что перед Олимпиадой в WADA будут искать любую зацепку, чтобы вновь организовать преследование россиян. Это будет теперь всегда и никогда это не закончится. Это агенство — политическая дубина...

Возмущение же вызывает то, что одним спортсменам можно есть допинг, а другим нельзя. В данном случае я имею в виду о терапевтических исключениях, об астматиках. Откровенно больные люди становятся олимпийскими чемпионами. Давайте для них специальную Олимпиаду устроим — просто все выступают за идеалы, которых давно нет и спущены в унитаз. И олимпийская хартия где-то уже в районе Пулковской канализации, как у нас говорят в Санкт-Петербурге», — приводит слова депутата Госдумы Валуева РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что РУСАДА подаст апелляцию на санкции WADA в течение 10-15 дней.