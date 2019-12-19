Траньков сравнил конфликт Тутберидзе и Тарасовой со скандалом в США
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением о конфликте специалистов Этери Тутберидзе и Татьяны Тарасовой, передает RT.
Конфликт разгорелся после решения олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой приостановить карьеру и сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу. Тарасова заявила, что фигуристка вряд ли вернется, а тренерский штаб Тутберидзе обвинил ее в нелюбви к спортсменке.
«Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли — про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт — понятно: к тюрьме и сломанным ногам», — заявил Траньков.