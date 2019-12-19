Роналду рассказал о проблемах с коленом

Португальский нападающий туринский «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о проблемах со здоровьем, передает Football Italia.

В матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» Роналду забил победный мяч своей команды, сделав счет 2:1.

«У меня были проблемы с коленом в течение месяца, но теперь это прошло, и я чувствую себя хорошо физически», — заявил он.

Примечательно, что в нескольких матчах Серии А тренерский штаб Маурицио Сарри принял решение заменить португальца, что вызвало его негодование.

Ранее Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом.