Цорн высказался о положении «Спартака» в турнирной таблице

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о выступлении команды в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

После 19-ти туров чемпионата России команда идет на десятом месте, имея в активе 22 балла. В конце сентября из «Спартака» был уволен Олег Кононов, причиной послужили неудовлетворительные результаты, которые показывал клуб. В середине октября красно-белых возглавил немецкий специалист Доменико Тедеско.

«Спартак» находится на десятом месте, но он никак не середняк. «Спартак» — клуб с амбициями. Большой клуб с большой историей. «Спартак» находится в стадии обновления, в стадии инвестиций в будущее», — заявил Цорн.

Ранее сообщалось, что «Спартак» продлил контракт с Педро Рошей.